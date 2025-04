Tintenfische, S.T.A.L.K.E.R.s und Sporks: Die Mitarbeiter von Gamereactor teilen einige ihrer Lieblings-Easter Eggs

HQ

Es ist Ostern! Wir haben die Zeit des Jahres erreicht, in der wir den Frühling feiern und uns unbegrenzt mit Schokoladeneiern und süßen Leckereien verwöhnen lassen. Im Geiste des diesjährigen Feiertags hat sich das Gamereactor-Team zusammengetan, um eine Handvoll Erinnerungen an die Lieblings-Easter Eggs der einzelnen Redakteure aller Zeiten in Videospielen zu teilen. Es gibt hier einen bunt gemischten Haufen, also fangen wir mit Oscars Liebe zu S.T.A.L.K.E.R. an.

Oscar: Wussten Sie, dass das Videospiel S.T.A.L.K.E.R. mit Tarkovsky's Stalker verbunden ist?

Obwohl es sich nicht um eine direkte Adaption handelt, hat das Spiel seinen Namen und einen Teil seiner Atmosphäre vom Film. Beide wiederum gehen auf Roadside Picnic zurück, den Roman der Strugatsky-Brüder, der die Idee von The Zone einführte, einem mysteriösen Ort voller Gefahren und Geheimnisse. Während Tarkowskis Stalker langsam und meditativ ist, eine eindringliche Reise in den Glauben, die Sehnsucht und die Zerbrechlichkeit der Hoffnung, wirft dich S.T.A.L.K.E.R. in eine brutalere Zone, die vom Schatten von Tschernobyl geprägt ist und in der das Überleben das erste und letzte Gebot ist. Trotz ihrer Unterschiede teilen beide eine eindringliche, melancholische Atmosphäre, die sie unvergesslich macht. Ein großartiges Beispiel dafür, wie Kunst und Geschichten über verschiedene Medien erzählt werden können, sei es durch Bücher, Filme, TV-Serien oder Videospiele.

Alberto: Du kannst die gesamte Maniac Mansion (1988) auf einem virtuellen Computer in Day of the Tentacle (1993) spielen

Der Mikrokosmos der Adventure-Spiele von LucasArts ist voll von kleinen Anspielungen, die auf mehr oder weniger direkte Weise mit ihren Spielen verbunden sind. Ich selbst halte stolz ein riesiges Abzeichen in der Hand, das ich schätze und auf dem steht: "Ask me about LOOM", identisch mit dem, das SCUMM Bar Pirat Cobb in The Secret of Monkey Island trägt (bitte frag mich nicht nach LOOM, sonst weiß ich nicht, wie ich aufhören soll). Aber wenn ich ein Easter Egg auswählen müsste, das mich damals fasziniert hat, würde ich sagen, dass es das Finden des Computers von Weird Ed in Day of the Tentacle und das Abspielen von Maniac Mansion, seinem Prequel, in der MS-DOS-Version war. Nicht, dass es eine Überraschung war, da sie Teil der gleichen Serie sind, aber Sie können Maniac Mansion von Anfang bis Ende spielen. Ein Kunststück, an das ich mich nur gewagt habe, etwas aus Stolz, als ich vor ein paar Jahren die Version von Remastered gespielt habe.

Möchten Sie immer noch mehr über LOOM erfahren? "Du meinst das neueste Meisterwerk des Fantasy-Geschichtenerzählens von Brian Moriarty von Lucasfilm? Warum es ein außergewöhnliches Abenteuer mit... "

Alex: Yarr, es gibt Seeungeheuer unter Rom in Assassin's Creed II

Ich habe einige Zeit über meinen Eintrag für diese Liste nachgedacht und dachte, ich würde mich für die schreckliche Mensch-Affen-Hybridfamilie entscheiden, die Sie in Halo 3 finden können, bevor ich mich für den Riesenkalmar entschied, der in Assassin's Creed II auftaucht. Ich liebe Easter Eggs, bei denen man sich die Augen reibt und sich fragt, ob man der Einzige war, der gesehen hat, was gerade auf dem Bildschirm passiert ist. Versteckt in den Tiefen des Grabes eines Assassinen in Assassin's Creed II findest du ein großes Gewässer. Ziehe eine Kurbel und ein paar Hebel und starre lange genug darauf, und du wirst einen dunklen Körper unter der Oberfläche schwimmen sehen. Starrt man noch ein wenig, springt ein Tentakel heraus, um ihm Hallo zu winken, bevor er wieder in der Tiefe verschwindet. Macht das sehr viel Sinn? Natürlich nicht, aber es ist ein lustiger Moment, der die Spieler in Scharen in Foren strömen ließ, um zu entschlüsseln, ob es überhaupt etwas bedeutete, und diejenigen, die den Tintenfisch noch nicht gesehen hatten, verzweifelt nach ihm suchten. Ein fantastischer Fund, wenn man es alleine gemacht hat, und eine lustige Erinnerung daran, dass mythische Bestien so gut wie immer in Assassin's Creed waren... irgendwie.

Ben: Die größte Wunderwaffe von Call of Duty: Zombies, der goldene Spork

Der Zombies -Modus von Call of Duty war schon immer vollgestopft mit Ostereiern, und zwar in unterschiedlichen Größen. Während ich eines von vielen als mein Lieblings-Easter Egg aller Zeiten hätte auswählen können (mit dem Kampf um den Platz mit Borderlands 2 's Teenage Mutant Ninja Turtles Nebenmission), habe ich mich letztendlich für Call of Duty: Black Ops II 's Golden Spork entschieden, das auf der Karte Mob of the Dead zu finden ist. Diese raffinierte kleine Nahkampfwaffe wird nach Abschluss einer Handvoll allgemein recht anspruchsvoller Herausforderungen zugänglich, bei denen das glänzende metallische Küchengerät wie ein verwirrendes Omen aus der Hölle aus einer mit Blut gefüllten Badewanne aufsteigt, wenn es abgehakt wird. Wenn du es aufhebst, würde es deinen normalerweise nutzlosen Nahkampf durch eine 1-Zoll-Schlagalternative ersetzen, die dich davor bewahren könnte, in die Enge getrieben zu werden (vielleicht aus einem Rusty Cage..) und von den Untoten getötet zu werden. Es ist keine Wonder Weapon vom gleichen Kaliber wie die Blundergat dieser Karte, und sie wird Brutus nicht verlangsamen, aber es macht viel Spaß, sie zu Ihrer Sammlung hinzuzufügen und geht nur einen Schritt weiter, indem sie beweist, dass Mob of the Dead immer noch eine der besten CoD: Zombies Karten aller Zeiten ist.