Tina Guos Cello wird in Minecraft Legends und Tomb Raider Reloaded zu hören sein

Wir bei Gamereactor haben uns darauf gefreut, eine Weile mit Tina Guo zu sprechen, da ihr Cello in den letzten Jahren Teil vieler Spiele und Filme war, die wir kennen und lieben. Anfang dieses Monats hatten wir endlich das Glück, ein Interview zwischen unserer europäischen und ihrer Zeitzone Los Angeles aufeinander abzustimmen, und hier ist das vollständige Gespräch:

Zu Beginn des Videos "großer Weihnachtsfan" erinnert sich Tina an ihre Arbeit mit ihrer Freundin Rusanda Panfili am kürzlich ausgezeichneten Endling, einem Spiel, in dem genau jedes Fuchsjunge durch ein bestimmtes Instrument repräsentiert wird. Beide trafen sich mit Hans Zimmer, dem renommierten Soundtrack-Komponisten und Mentor von Guo, der das zweite Gesprächsthema im Interview war.

Apropos bekannte Musiker, Tina erinnert sich auch an die Entwicklung ihres Dies Irae Albums und natürlich an die beeindruckende Zusammenarbeit mit System of a Down's Serj Tankian, als sie beschreibt, wie natürlich und improvisiert die Arbeit mit der Sängerin am Track "Moonhearts in Space" und die Entstehung des futuristischen Videos war.

"Ich habe für Tomb Raider Reloaded aufgenommen und vor kurzem habe ich für Minecraft Legends aufgenommen, das nächstes Jahr herauskommt", bestätigt Tina in Bezug auf kommende Spiele einschließlich ihrer Saiten im Soundtrack. "Dune und Top Gun sind offensichtlich schon rausgekommen, wir starten nächstes Jahr mit Wonder Woman 3", fügt sie neben Shazam hinzu! Fury of the Gods und der Flash in Bezug auf Filme, zusammen mit Hulus Boston Strangler ("Ich bin natürlich der Klang des Mörders") und CBS's SEAL Team.

An anderer Stelle erinnert sich die Musikerin auch daran, wie sie mit Austin Wintory auf der damals kleinen Journey zusammenarbeitete, wie sie immer versuchte, Cello an Metal-Musik anzupassen, und wie sich die alte chinesische Erhu als Saiteninstrument unterscheidet.

Tina Guos nächstes eigenes Werk heißt Water Phoenix und wird chinesische und Wikinger-Einflüsse verschmelzen. Sie wird ab April 2023 auch mit Hans Zimmer durch Europa touren und Sie können Ihre lokalen Daten hier überprüfen.