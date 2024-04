Tina Fey und Steve Carell tun sich für eine Netflix-Comedy-Serie zusammen

HQ

2024 ist bereits ein ziemlich großes Jahr für Steve Carell, da der Schauspieler nicht nur in John Krasinskis IF zu sehen ist, sondern im Sommer auch die Hauptrolle in Despicable Me 4 spielen wird. Die gute Nachricht für Carell-Fans hört auch hier nicht auf, denn jetzt wurde bestätigt, dass er erneut an der Seite von 30 Rock -Schöpferin Tina Fey für eine Adaption von The Four Seasons aus dem Jahr 1981 spielen wird.

Die beiden Date Night -Stars werden für diese romantische Komödienserie für den Streamer wieder zusammenkommen, die acht Episoden umfassen und noch in diesem Jahr mit den Dreharbeiten beginnen soll. Das Projekt wird von Fey, Lang Fisher und Tracy Wigfield geschrieben, einem Trio, das vor einigen Jahren dazu beigetragen hat, der Welt die letzte Staffel von 30 Rock zu bringen.

Es gibt kein Wort über das Veröffentlichungsdatum, aber Anfang 2025 wäre zweifellos eine sichere Wette und Vermutung.