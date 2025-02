Timothy Dalton schockiert über Amazons Übernahme des James-Bond-Franchise

HQ

Wie wir bereits berichteten, hat Amazon nun die kreative Kontrolle über das James-Bond-Franchise übernommen, worüber sich der ehemalige 007-Schauspieler Timothy Dalton überrascht und schockiert geäußert hat. Während die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson einen Teil des Eigentums an der Marke behalten werden, ziehen sie sich zurück, um sich auf andere Projekte zu konzentrieren.

Dalton sagte im Gespräch mit Radio Times Folgendes:

"Ich war sehr, sehr überrascht und schockiert."

"Barbara ist, wie ich finde, eine fabelhafte Frau und eine wunderbare Produzentin, so wie es auch ihr Vater Cubby Broccoli war, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe und den ich sehr mochte. Er war ein sehr kraftvoller und starker Anker für das Projekt. Es ist nichts passiert, was er nicht wollte, und es ist traurig, dass er nicht mehr bei uns ist, das ist alles, was ich sagen kann. Er war gut für die Show verantwortlich, und das ist nicht mehr so."

Dalton, der James Bond in den späten 80er-Jahren in den Filmen "Der Hauch des Todes" und "Lizenz zum Töten" verkörperte, betonte, wie wichtig es sei, das ursprüngliche Wesen von James Bond zu bewahren, und wünschte Amazon viel Glück für seine zukünftigen Unternehmungen.

Die Übernahme, die schätzungsweise rund 1 Milliarde US-Dollar gekostet hat, wurde von vielen Fans kritisiert, die befürchten, dass Amazon das Franchise melken und verwässern wird. Gleichzeitig ist die Marke unter der Führung von Broccoli und Wilson auf der Stelle getreten, so dass Amazon der Filmreihe vielleicht tatsächlich neues Leben einhauchen kann. Alles, was wir tun können, ist zu hoffen.

