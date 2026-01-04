Timothée Chalamet wurde in Marty Supreme wirklich auf den Hintern geschlagen

HQ

Ich denke, wenn jemand in Hollywood bereit ist, dein Arsch-Double zu sein, dann hast du es wirklich geschafft. So war es bei Timothée Chalamet bei den Dreharbeiten Marty Supreme, als ihm ein Stuntdouble für eine Strafszene angeboten wurde, in der er von Kevin O'Leary aus Shark Tank mit einem Tischtennispaddel getroffen wird.

Im Gespräch mit Variety enthüllte O'Leary , dass Chalamet das "Ass-Double" ablehnte und sich stattdessen immer wieder mit dem Paddel schlagen ließ. "Als es Zeit war, ihn umzuhauen, gab es einen Stunt-Arsch. Es gab einen Doppelgänger", sagte er. "[Chalamet] würde es nicht tun. Er sagte, er macht es selbst. Er wollte nicht, dass irgendein anderer Hintern verewigt wird."

Die Szene sollte ein Requisitenpaddel enthalten, aber da das im ersten Take kaputtging, wurde stattdessen ein echtes verwendet. Die Szene dauerte offenbar Stunden zum Filmen und etwa 40 Takes. "Josh sagte: 'Du musst härter aufsteigen'." sagte O'Leary. "Ich habe ihn wirklich umgehauen."

Wenn Sie also Timmy Tim in einer kommenden Presse für Marty Supreme unbeholfen sitzen sehen, wissen Sie jetzt warum.