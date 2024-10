Timothée Chalamet wirdA Complete Unknown im Trailer zu Bob Dylan

HQ

Auch wenn wir von Biopics, die sich um Musikikonen drehen, am Rande der Ermüdung stehen, könnte es noch Platz für eines geben. A Complete Unknown hat gerade seinen ersten Trailer mit Timothée Chalamet als Bob Dylan in der Hauptrolle bekommen.

Der Trailer zeigt Dylan von seinen Anfängen in der Musik bis hin zu seinem Umgang mit Ruhm und seinem Stil im Laufe der Jahre. Die Besetzung ist ziemlich gut besetzt und umfasst Elle Fanning, Edward Norton, Monica Barbaro und mehr.

Gegen Ende gibt es sogar einen Cameo-Auftritt von Johnny Cash, der wie ein MCU-Crossover-Charakter enthüllt wird. A Complete Unknown wird am 25. Dezember in die Kinos kommen, also sagen Sie vielleicht Weihnachten mit der Familie ab, wenn Sie ihn am ersten Tag sehen möchten. Es wird ihnen egal sein, wenn Sie es ihnen früh sagen, oder?