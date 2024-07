Timothée Chalamet wird im A Complete Unknown Trailer zu Bob Dylan

Wir wussten schon eine Weile, dass Timothée Chalamet die Musikikone Bob Dylan in einem kommenden biografischen Drama spielen wird, und jetzt haben wir einen ersten Blick auf genau diese Aufführung werfen können.

Der Film ist bekannt als A Complete Unknown und unter der Regie von James Mangold. Neben Chalamet können wir mit Elle Fanning und Boyd Holbrook rechnen, und die genaue Zusammenfassung finden Sie unten.

"Angesiedelt in der einflussreichen New Yorker Musikszene der frühen 60er Jahre, folgt A Complete Unknown dem kometenhaften Aufstieg des 19-jährigen Musikers BOB DYLAN (Timothée Chalamet) aus Minnesota als Folksänger in die Konzertsäle und an die Spitze der Charts - seine Songs und seine Mystik wurden zu einer weltweiten Sensation - bis hin zu seiner bahnbrechenden elektrischen Rock'n'Roll-Performance beim Newport Folk Festival im Jahr 1965."

A Complete Unknown wird im Dezember dieses Jahres in die Kinos kommen.