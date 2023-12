Timothée Chalamet verrät sein Spiel des Jahres

HQ

Timothée Chalamet hatte kürzlich seinen ersten Auftritt bei den Game Awards, und dem Wonka-Star wurde die Ehre zuteil, das Spiel des Jahres der Show anzukündigen. Dieser Preis ging bekanntlich an Baldur's Gate III, aber Chalamets eigenes Spiel des Jahres war ein anderer Titel.

Wie er IGN verriet, erwies sich Marvel's Spider-Man 2 als das Lieblingsspiel des Schauspielers aus diesem Jahr. Er ging nicht sehr ins Detail, warum es sein Spiel des Jahres war, und sagte, er wolle nichts verraten.

Viele Fans waren ziemlich enttäuscht darüber, dass Marvel's Spider-Man 2 in diesem Jahr keine Preise bei den The Game Awards gewonnen hat, obwohl es in 7 Kategorien nominiert war.

Glaubst du, dass Marvel's Spider-Man 2 das Spiel des Jahres hätte gewinnen sollen?