Timothée Chalamet trat bei einem Lookalike-Wettbewerb in New York auf

Die Chancen stehen gut, dass dir irgendwann in deinem Leben gesagt wurde, dass du wie eine Berühmtheit aussiehst. Da ich ein roter Mann bin, ist jeder mit meiner Haarfarbe anscheinend mein Zwilling, aber ich bin nie einen Schritt weiter gegangen und habe versucht, ein Doppelgänger zu sein. Ein Lob an die Leute, die sich kürzlich in New York City zu einem Timothée Chalamet-Lookalike-Wettbewerb versammelt haben, als sie alles aufs Spiel setzten, um zu sehen, wer dem Dune- und Wonka-Schauspieler am ähnlichsten sah.

Timothée Chalamet selbst bekam Wind von diesem Ereignis und trat dabei auf, was den Rest der Doppelgänger verblüffte. Im Video unten, das von @itweetabttv aufgenommen wurde, sehen Sie, wie Chalamet sich der Menge offenbart und das gleiche Outfit wie die anderen Doppelgänger trägt.

Ein Teil von mir hofft wirklich, dass dies nur ein weiterer Doppelgänger ist, der so gut war, dass die Leute dachten, es sei der echte Timothée Chalamet, aber das würde den Spaß verderben.

