Timothée Chalamet strebt danach, in Marty Supreme eine Tischtennis-Legende zu werden

Zwischen seinen Hauptrollen als Willy Wonka und Paul Atreides hat Timothée Chalamet etwas Zeit gefunden, um eine verwurzeltere Figur zu werden, und das alles als Teil des nächsten Films von Autor und Regisseur Josh Safdie.

Dieser Film, der unter dem Namen Marty Supreme bekannt ist, folgt dem titelgebenden Tischtennisspieler, der sein Leben dem Ziel gewidmet hat, ein großer Vertreter des Sports zu werden. Es zeigt, wie er durch die Ränge aufsteigt und beginnt, sich mit den Stars zu messen, während er gleichzeitig versucht, sich seinen Platz in diesem Sport zu erarbeiten, indem er innovative Bewegungen wie einen einzigartigen Ball macht.

Der von A24 kreierte und vertriebene Film Marty Supreme soll am 25. Dezember Premiere feiern und enthält auch einige große Namen, darunter Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Kevin O'Leary, Tyler Okonma, Abel Ferrara und Fran Drescher.

Da die Premiere bevorsteht (etwa zwei Monate nachdem Josh Safdies Bruder Benny ebenfalls The Smashing Machine für A24 Premiere feiert), könnt ihr euch den Trailer zu Marty Supreme unten ansehen.