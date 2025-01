Timothée Chalamet schickte dem Gewinner seines Lookalike-Wettbewerbs ein Überraschungsgeschenk

HQ

Vor kurzem fand in New York ein Lookalike-Wettbewerb von Timothée Chalamet statt. Timothée selbst hatte einen Überraschungsauftritt bei der Veranstaltung und machte Fotos mit den Kandidaten. Trotz eines Auftritts des Schauspielers selbst nahm er den Hauptpreis nicht mit nach Hause, aber die Person, die es tat, bekam auch eine weitere Überraschung in der Post.

Der Gewinner des Wettbewerbs öffnete ein Paket mit einer Ladung Waren aus A Complete Unknown. T-Shirts, Tragetaschen, die Werke. In dem Film schlüpft Timothée Chalamet in die Rolle von Bob Dylan und schildert seinen Weg zu einem der wichtigsten Musiker unserer Zeit.

Timothée Chalamet hat seinem Doppelgänger nicht nur ein paar Leckereien geschenkt, sondern auch für A Complete Unknown gereist, was auch positive Kritiken von Kritikern erhalten hat. Halten Sie Ausschau nach unserer eingehenden Kritik, wenn der Film hier Premiere feiert.

