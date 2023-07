Timothée Chalamet bekam Willy Wonka Rolle dank Highschool-Rap-Videos

HQ

Es scheint, als ob die Leute von Timothée Chalamets Darstellung von Willy Wonka bisher ziemlich fasziniert sind. Der Wonka-Trailer zeigt, dass diese Interpretation des Charakters irgendwo zwischen der von Gene Wilder und Johnny Depp liegen wird, und obwohl wir bis Dezember warten müssen, um zu wissen, ob Chalamet die Landung für die gesamte Dauer des Films durchhalten kann, haben wir jetzt eine Vorstellung davon, warum er für die Hauptrolle besetzt wurde.

Im Gespräch mit Rolling Stone sprach Regisseur Paul King darüber, warum er Chalamet besetzt hat, und merkte an, dass dies den Highschool-Rap-Videos des Schauspielers zu verdanken war, die er aus Chalamets Zeit bei New York City's Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art gesehen hatte.

"Es war ein direktes Angebot, weil er großartig ist, und er war die einzige Person in meinem Kopf, die es tun konnte", sagte King, bevor er etwas weiter hinzufügte, dass er "von Timmy Chalamet wusste, dass er wirklich gut singen und tanzen kann".

Wenn Sie Timothée Chalamet noch nie rappen gesehen haben, finden Sie unten ein Video, um genau das zu sehen... wenn du willst.