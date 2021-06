Der Entwickler hinter Call of Duty: Mobile, Timi Studio, haben ein neues Büro in Seattle, USA, eröffnet. Dort soll in Zukunft ein neuer "Live-Service-[First-Person-Shooter]" mit AAA-Qualitäten entstehen, der irgendwann in der Zukunft für PC und Konsolen erscheint. Ehemalige Manager von Ubisoft und EA leiten die Abteilung, finanziert wird das alles von Tencent. 25 MitarbeiterInnen sollen noch dieses Jahr eingestellt werden, schreibt Venturebeat.