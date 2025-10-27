Timesplitters Rewind hat endlich ein Veröffentlichungsdatum bekommen

HQ

Als dem Publisher-Riesen Embracer das Geld ausging, war das kommende TimeSplitters-Reboot eines der Spiele, das am härtesten betroffen war. Es wurde nicht nur abgesagt, sondern leider musste auch der gesamte Entwickler, Free Radical, seine Türen für immer schließen.

Wir haben aber immer noch die Lüfter als kleines Licht in der Dunkelheit. Und sie können in der Regel unglaubliche Dinge liefern, solange die Entwickler und Publisher es nicht tun, um ihnen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Eines dieser Projekte ist Timesplitters Rewind, das völlig kostenlos heruntergeladen werden kann und keine Mikrotransaktionen enthält. Die Entwickler schreiben bescheiden auf der offiziellen Website, dass es sich um "das größte kostenlose Videospiel aller Zeiten" handelt und listen die folgenden Funktionen auf:



28 Karten



Online- und Offline-Story-Modus



50 Arcade-Ligen



32 Herausforderungen



91 Zeichen



41 Waffen



20 Arcade-Spielmodi



Neuer Spielmodus - Team-Eliminierung



Aktualisierter Spielmodus - Letztes Gefecht



Online- und Offline-Arcade mit Bots



10 Spieler online



Wir wussten schon eine ganze Weile von dem Projekt, aber jetzt scheint es endlich an der Zeit zu sein, es zu veröffentlichen, denn das Studio hat einen Countdown gestartet, der enthüllt, dass der Premierentermin der 23. November ist. Auf der oben verlinkten Website finden Sie auch einen kurzen Videoclip mit Gameplay, wenn Sie sich diese gründlich aufgefrischte Ausgabe ansehen möchten.