Timespinner 2: Unwoven Dream

Timespinner 2: Unwoven Dream angekündigt Seht euch den ersten Trailer zu diesem wunderschönen Pixel-Abenteuer an, das eindeutig von Castlevania: Symphony of the Night inspiriert ist.

Während Super Metroid und Castlevania: Symphony of the Night oft noch als die Könige des Metroidvania-Subgenres angesehen werden, gibt es einige wirklich gute Alternativen. Eines davon ist Timespinner von Lunar Ray Games, das 2018 nach einer sehr erfolgreichen Kickstarter-Kampagne veröffentlicht wurde. Jetzt hat dasselbe Studio die Fortsetzung mit dem Namen Timespinner 2: Unwoven Dream angekündigt. Wenn man dem ersten Trailer und den ersten Screenshots Glauben schenken darf, scheint es, als würden wir mehr von dem bekommen, was wir bereits an der Franchise lieben, wenn wir mit einem Soundtrack, der erneut von Jeff Ball komponiert wurde, in die Fantasy-Welt Surflynd zurückkehren. Es wurden keine Formate außer PC bestätigt, aber es wird für "Konsolen" veröffentlicht. Das erste Spiel wurde für PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht - es ist also eine faire Chance, dass dies auch für diesen Titel gilt. HQ