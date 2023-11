Timeless Heroes: Indiana Jones & Harrison Ford Dokumentarfilm erscheint im Dezember

HQ

Erst kürzlich haben wir gehört, dass der fünfte Film über Indiana Jones, auch genannt The Dial of Destiny, am 15. Dezember über Disney+ gestreamt werden kann, während die USA bereits am 1. Dezember Zugang zum Film haben werden.

Als i-Tüpfelchen veröffentlicht Disney auch eine Dokumentation über Harrison Ford, der natürlich der Mann hinter Indiana Jones und Han Solo ist, sowie viele, viele weitere Rollen im Laufe seines Lebens vor der Kamera. Der Dokumentarfilm mit dem Titel Timeless Heroes: Indiana Jones & Harrison Ford erzählt die Geschichte von Fords Leben vor dem Rampenlicht, aber auch, wie sich alles veränderte, als er George Lucas und Steven Spielberg traf, und zeigt viele Aufnahmen hinter den Kulissen seiner berühmtesten Filmsets.

Ein Trailer von Lucasfilm zeigt, wie Steven Spielberg und Kathleen Kennedy die Leistungen des Schauspielers loben und Harrison Ford als "einen einmaligen Filmstar" bezeichnen.

Timeless Heroes: Indiana Jones & Harrison Ford wird am 15. Dezember auf Disney+ veröffentlicht.