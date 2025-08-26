Time Takers ist ein Battle Royale, das vom Film In Time inspiriert wurde

Time Takers, ein kommendes Battle Royale von Mistil Games und NCsoft, ist in seinem Aufbau ziemlich einzigartig. Der Tod ist vielleicht nicht das Ende für dich, da er eine bestimmte Zeitspanne von den Minuten oder Sekunden abzieht, die dir noch zum Spielen zur Verfügung stehen. Es dreht sich alles um Zeit, was sich an einen bestimmten Action-Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2011 erinnert.

Director Yongmin Jo trägt seine Einflüsse auf der Zunge, wenn er dieses Jahr auf der Gamescom mit uns spricht. "Ich wurde von dem Film 'In Time' inspiriert, der mit Justin Timberlake. Ich fand es sehr interessant, dass das Überleben davon abhängt, wie viel Zeit man gewinnt und verliert und welche Mechanismen sich daraus ergeben", sagte Jo.

Jo erklärte auch, dass vieles von dem, was ihn an dem Film und der Entwicklung eines Spiels, das auf Zeit basiert, gereizt hat, die Idee eines "Risikofaktors" war. Soweit wir wissen, kann man nicht einfach seine ganze Zeit an einen Teamkameraden übertragen, um ein glorreiches Opfer zu bringen, aber im Time Takers ' Link-System gibt es ein Gefühl von diesem Risiko und dieser Belohnung. Als ob du dich zu weit von deinen Teamkameraden entfernst, wirst du die Zeit, die sie auf der Karte finden, nicht teilen.

Schaut euch unser vollständiges Interview auf Time Takers unten an, um mehr über die Spielmechanik zu erfahren. Time Takers hat auch einen bevorstehenden Playtest auf Steam.

HQ

Hinweis: Die Kurse wurden zu Interpretationszwecken leicht angepasst.