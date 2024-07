Time Bandits: Staffel 1

Obwohl sie definitiv ein bisschen ein Hit oder Miss waren, kann man nicht leugnen, dass Taika Waititi und Jermaine Clement zum größten Teil großartige Diener der Komödie, des Films und des Fernsehens waren. Es gibt Orte, an denen sichKiwi dieses Duo auszeichnet, und Orte, an denen sie dazu neigen, zu stolpern, und wenn die Jahre etwas bewiesen haben, dann, dass reine Komödie ihre Stärken sind, anstatt Drama, Animation oder Action mit komödiantischen Untertönen zu versehen.

Das ist genau das, was mich zu Apple TV+ 's Time Bandits gezogen hat. Dies ist eine Komödie, eine Familienkomödie, die eine moderne Interpretation des gleichnamigen Films von Terry Gilliam aus dem Jahr 1981 ist. Im Grunde geht es um eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Individuen, die mit Hilfe einer mächtigen Karte zu verschiedenen wichtigen Zeitpunkten reisen, um wertvolle historische Artefakte zu stehlen. Oder zumindest ist das der Elevator Pitch, denn die wahre Erzählung hat weitaus ernstere Untertöne rund um Gut und Böse, die um die Macht übereinander wetteifern.

HQ

Der Punkt ist, dass es überhaupt keine Herausforderung ist, dieser Geschichte zu folgen, und das ist beabsichtigt. Wie ich vorhin erwähnt habe, handelt es sich zwar um eine Comedy-Serie mit viel Waititi- und Clement-Flair, aber auch um eine Serie, die für alle Altersgruppen konzipiert ist, sowohl im Ton als auch in der Botschaft. Jede Episode führt das Team in einen neuen Abschnitt der Geschichte, in dem der junge Protagonist Kevin, gespielt von Kal-El Tuck, einige Fakten abspult, um den ungebildeten Rest der Time Bandits -Crew zu befriedigen. Es ist keine pädagogische Überdosis, sondern nur alberne Leckerbissen, die überraschen. Was einem noch rücksichtsloser in den Hals gestopft wird, ist die zugrundeliegende Botschaft jeder Episode, die einfach darin bestehen kann, seine Freunde nicht zu stehlen oder zu belügen, oder eine Sichtweise auf wichtige gesellschaftliche Themen der heutigen Zeit sein könnte, wie z. B. weniger Zeit am Telefon zu verbringen, weniger abhängig von Technologie zu sein oder die Geschichte in größerem Maße zu schätzen. Während einige der ersteren Botschaften im Laufe der Episoden etwas ermüdend werden können, werden die letzteren Botschaften ziemlich lustig dargestellt, wobei Erwachsene an diesen Fronten die größten Übeltäter sind und nicht Jugendliche, wie wir es normalerweise in den meisten Medien sehen, wo Kinder an Bildschirmen kleben und Erwachsene sich an vergangene Tage erinnern.

Was auch immer mit den Botschaften und der Kernerzählung der Fall ist, die Komödie, das Timing und die Darbietung in Time Bandits können mit den besten Kreationen von Waititi und Clement mithalten. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass der hier verwendete Humor und die Art und Weise, wie er vorgetragen wird, an What We Do in the Shadows erinnert, indem er mühelos mit abfälligen Bemerkungen, witzigen Kommentaren, albernen Possen und großartigen Leistungen der vielfältigen Besetzung unterhält.

Werbung:

Wie zu erwarten, gehören Waititi und Clement zu den besten, wenn es darum geht, ihre Charaktere der Supreme Being bzw. Pure Evil zum Leben zu erwecken, aber Lisa Kudrow liefert auch eine charismatische Phoebe Buffay gekreuzt mit Captain Jack Sparrow für ihre Figur der Penelope, während Rune Temte als Bittelig aufblüht, Roger Jean Nsengiyumva brilliert als Widgit, und Tadhg Murphy vervollständigt die Crew als Alto. Die Kernbesetzung ist hervorragend zusammen und sorgt für einige urkomische Szenen und Momente, aber es ist nicht alles Sonnenschein und Regenbogen, denn die Figur der Saffron, gespielt von der jungen Kiera Thompson, wird ein wenig unausstehlich, besonders wenn sie im Mittelpunkt steht und einem ihren Teenager-Jargon in den Hals stopft. Es ist zwar lustig, einem Höhlenmenschen zuzuhören, wie er YOLO erklärt, aber wenn man einem Teenager-Mädchen zuhört, das ausschließlich im Yorkshire-Slang spricht, verliert es sehr schnell seinen Charme. Glücklicherweise stiehlt Rachel Houses Dämonin Fianna immer wieder die Show mit einer bathos-lastigen Darstellung eines Kernbösewichts. Es ist sehr Waititi und Clement, aber es funktioniert problemlos.

Jeder, der häufig Apple TV+ Produktionen schaut, weiß, dass Time Bandits auch die gleiche großartige Kameraführung und Set-Qualität hat. Dies ist eine wunderschön gefilmte Show, vor allem, wenn physische Sets und Drehorte über Green/Bluescreens und starke VFX verwendet werden. Ich werde Ihnen nicht sagen, dass die VFX-Szenen großartig sind, aber sie sind wirklich nicht besser oder schlechter als die VFX-lastigen Szenen, die wir heutzutage in den meisten anderen Produktionen sehen.

Werbung:

Time Bandits wird Sie nicht umhauen, aber es ist eine durch und durch unterhaltsame Uhr für alle Altersgruppen. Es ist urkomisch und lustig, leicht und charismatisch, auffällig und nostalgisch. Wenn Sie auf der Suche nach einer Show sind, die Sie mit Kindern oder Jugendlichen sehen können, eine Show, die Sie als funktionierender Erwachsener tatsächlich genießen können, ist Time Bandits eine großartige Option und eine, die auch nicht große Summen Ihrer Zeit verschlingt, da sie eine Laufzeit von 10 Episoden mit einer Dauer von etwa sechs Stunden bietet. Hoffentlich wird sie nicht aus der Konserve genommen, bevor eine zweite Staffel gedreht wird... Im Gegensatz zu den ebenfalls charmanten Willow.