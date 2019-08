Tim Willits wechselt zu Saber Interactive

Tim Willits ist vielen Fans von deftigen Shootern ein Begriff, da der Mann über 20 Jahre lang bei id Software an der Produktion von Spielen, wie Doom und Wolfenstein beteiligt war. Der ehemalige Studiodirektor hat erst vor kurzem verraten, dass er sein Unternehmen nach der Quakecon verlassen werde, "um sich neuen Herausforderungen zu widmen". Nach einer kleinen Verschnaufpause haben wir Anfang dieser Woche eine genauere Vorstellung davon erhalten, wie genau Willits' Zukunft aussehen könnte.

Auf seinen sozialen Medien hat der erfahrene Entwickler bestätigt, dass er mittlerweile in der Position des "Chief Creative Officers" bei Sabre Interactive arbeitet. In einem Interview mit Fortune geht er näher auf diese Entscheidung ein und erklärt:

"Es ist wirklich schwer, ein Studio nach 24 Jahren zu verlassen. Es ist fast wie eine Ehe, es gibt wirklich keine bessere Beschreibung... [Aber] Ich habe gesehen, wie Sabre als Team zu wachsen und zu expandieren begann und [wie sie neue] Teams und Studios aufnahmen. Es war ein guter Zeitpunkt, um zu wechseln."

Diesen Einblick in das Innenleben von Saber konnte sich Willits wahrscheinlich einholen, als das Studio id Software bei der Fertigstellung von Quake Champions unter die Arme griff. Vielleicht hat er damals etwas gesehen, was seine Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte. Saber Interactive hat weltweit fünf Studios, davon ist Willits von nun an ein Teil. Seinen Fortgang von Bethesda bereut er übrigens nicht, meint der US-Amerikaner:

"Ich sage nichts Schlechtes über Bethesda - ich liebe sie -, aber kleinere Teams sind aufregend und lustig. Wenn jemand eine gute Idee hat, können wir sofort loslegen. Wenn es nicht klappt, ändern wir es schnell."