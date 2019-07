Tim Willits verlässt id Software nach 24 Jahren

Die Chance ist relativ hoch, dass ihr Tim Willits bereits einmal gesehen und/oder gehört habt, falls ihr euch für Spiele, wie Doom, Wolfenstein, Quake, Rage oder die jeweiligen Fortsetzungen interessiert. Man kann deshalb also mit Sicherheit sagen, dass bei Bethesda bald eine Ära bald zu Ende gehen wird.

Willits teilte uns gestern mit, dass seine 24-jährige Karriere bei id Software nach der Quakecon in der kommenden Woche enden wird. Das Event will er noch ein einziges Mal aus beruflicher Sicht mitnehmen, danach verlässt er das Entwicklerstudio. Was genau er anschließend tut, hat er nicht verraten, aber vielleicht holt er endlich einige Spiele nach, die auf seinem Pile of Shame Staub ansetzen. Was auch immer es ist, wir wünschen ihm für die Zukunft viel Glück und bedanken uns für die fantastischen Shooter, die du uns seit zwei Jahrzehnten geschenkt hast, Tim.