Tim Sweeney erklärt, dass die jüngsten Entlassungen bei Epic ein "notwendiger Überlebensschritt" waren

Vor kurzem kündigte Epic Games an, dass es einen großen Teil der Entwickler entlassen würde, rund 830, um genau zu sein. Es war eine Ankündigung, die in der gesamten Spielebranche große Wellen geschlagen hat, und jetzt hat CEO Tim Sweeney darüber gesprochen, warum so viele Menschen ihren Job verlieren mussten.

Auf einer jährlichen Konferenz, die der Unreal Engine gewidmet ist, erklärt Sweeney, dass die Entlassungen ein "Überlebensschritt waren, der notwendig war" und dass die Entscheidung, so viele Arbeiter aus ihrem Vertrag zu entlassen, eine war, "damit uns beim Aufbau des Metaverse nicht das Geld ausgeht".

Es wurde auch von Sweeney erwähnt, dass Epic sich der wirtschaftlichen Lage bewusst war, in der es sich in etwa 10 Wochen befand, bevor es beschloss, über 800 Mitarbeiter zu entlassen. Wie Epic angesichts des massiven Erfolgs von Fortnite an diesen Punkt gekommen ist, hat das Unternehmen es immer noch geschafft, mehr Geld auszugeben, als es verdient, und zweifellos machen kostspielige Klagen und das laufende Gerichtsverfahren gegen Apple die finanzielle Situation von Epic nicht besser.

Sie können Sweeneys vollständige Rede unten sehen, wie aus dem @ImmatureGamerX eines X-Nutzers hervorgeht.