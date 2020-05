Tim Schafer verspricht Psychonauts 2 im Juli zu zeigen

Eines der intelligentesten Spiele aller Zeiten war Tim Schafers Meisterwerk Psychonauts. Das Teil wurde 2005 veröffentlicht und seitdem warten die Leute auf eine Fortsetzung. Die gute Nachricht ist, dass die bereits angekündigt wurde, die schlechte Nachricht ist, dass dieses Ereignis bereits ein paar Jahre zurückliegt und wir seitdem nicht wirklich etwas davon gesehen oder gehört haben.

Glücklicherweise hatten Double Fine und der legendäre Produzent Tim Schafer am Wochenende einige gute Neuigkeiten zu melden. In einem Video meldet sich der Studiochef zu Wort und bestätigt, dass es "schönes, aufregendes, psychedelisches Psychonauts-2-Gameplay" im Juli geben wird: "Wie unser guter Freund Matt Booty [kürzlich] auf der Inside Xbox 20/20 ankündigte, wird es im Juli einen XGS-Showcase geben und Psychonauts 2 wird ein Teil davon sein, oh ja!"

Double Fine wurde im Laufe des letzten Jahres offiziell ein Teil der Xbox Game Studios, trotzdem wird Psychonauts 2 auch auf der Playstation 4 veröffentlicht werden (neben PC und Xbox One). Wir gehen außerdem davon aus, dass es auch eine Xbox-Series-X-Version des Spiels geben wird. Ob Playstation 5 die gleiche Behandlung erfährt, ist bislang jedoch unbekannt - womöglich lässt sich der Titel ja mittels Abwärtskompatibilität zocken?