Tim Schafer spricht über Entwicklungsstand von Psychonauts 2

Double Fine bereitete über die Feiertage ein kleines Geschenk für ihre Fans vor. In einem Entwicklertagebuch bestätigte der Game-Designer und Studiochef Tim Schafer, dass im letzten Monat alle wesentlichen Spielfeatures in Psychonauts 2 integriert wurden. Umfangreiche Änderungen werden nun nicht mehr am Spiel erwartet, obwohl noch nicht alle Elemente, Dialoge oder Sequenzen enthalten sind.

Schafer spricht grob darüber, dass zuletzt einige Elemente gestrichen werden mussten, um zu verhindern, dass das Studio in diesem Jahr in einen Crunch-Zustand gerät. Viele Work-in-Progress-Spielszenen schmücken das neue Video und vermitteln ein Gefühl vom Zustand von Psychonauts 2. Der Chefentwickler spricht auch über die Arbeit im Home-Office und dass er das Game bereits auf einer Xbox spielen konnte. Seinen Weihnachtsbaum könnt ihr im Video ebenfalls bestaunen.