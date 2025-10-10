Tim Schafer möchte sicherstellen, dass ihr diesen seltenen Xbox-Erfolg nicht verpasst

HQ

Wenn du gerne Achievements sammelst, weißt du, wie frustrierend es ist, wenn eines fehlt, das du nicht mehr bekommen kannst, weil die Server ausgefallen sind oder die Online-Community nicht mehr existiert. Ultra-Veteran und Legende Tim Schafer weiß, wie es sich anfühlt, und hilft Hardrock-Fans daher, ein Achievement namens Six Degrees of Schafer in Brütal Legend freizuschalten.

Dies ist etwas, was er in den letzten Jahren getan hat, um das Jubiläum von Brütal Legend zu feiern, das am 13. Oktober 2009 veröffentlicht wurde. Um diesen Achievement zu verdienen, musst du mit jemandem spielen, der ihn bereits hat, und hier kommt Schäfer selbst ins Spiel, indem er freundlicherweise in Matches springt und diesen Achievement an Leute vergibt, die ihn dann der Reihe nach weitergeben können.

Wenn du also die Chance haben willst, Brütal Legend mit Schafer zu spielen und dieses seltene Achievement freizuschalten, dann hast du jetzt die Chance.