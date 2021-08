Tim Schafer: "Microsoft hat Wort gehalten"

HQ

Tim Schafer ist ein Branchenveteran, dessen Spiele viele Menschen begeistern. Sein Lebenslauf umfasst Arbeiten an Grim Fandango und Psychonauts, sowie The Secret of Monkey Island und Monkey Island 2: LeChuck's Revenge. Der kreative Kopf ist für Projekte bekannt, die sich nicht nur in ihrem Aussehen sondern auch in der Spielweise von anderen Titeln unterscheiden. Als Schafers eigenes Studio Double Fine vor zwei Jahren von Microsoft gekauft wurde, kam das für einige Fans überraschend, doch hat es irgendwelche Auswirkungen auf das Team gehabt?

In einem Interview mit Games Industry sprach der Studiochef darüber, wie es ist, ein Teil der Xbox Game Studios zu sein. Der Designer schnitt bei dieser Gelegenheit auch die Vergangenheit an, in der er das eine oder andere Mal nicht wusste, ob er seine Mitarbeiter weiterhin bezahlen könne: "Ich habe ständig darüber nachgedacht, wie ich in ein paar Monaten die Gehaltsabrechnung abdecken würde, doch jetzt muss ich überhaupt nicht mehr darüber nachdenken. Das ist eine große Last [die von meinen Schultern fällt]."

Schafer erklärte im Anschluss, dass Microsoft die kreativen Entscheidungen des Teams respektiere und dass Double Fine aufgrund des zusätzlichen Kapitals mehr Freiheiten bei der Entwicklung von Spielen hätte: "Wir haben jetzt so viel kreative Freiheit. Niemand hat Psychonauts sondiert, um unsere Entscheidungen zu hinterfragen oder so. Wir hatten die Ressourcen, wurden kreativ aber uns selbst überlassen - und das war großartig. Microsoft hat ihr Wort gehalten - genau wie sie vor der Übernahme gesagt haben."

Schafer beendet das Interview mit der Erklärung, dass er und das Team von Double Fine jetzt, nachdem Psychonauts 2 fertig und veröffentlicht wurde, etwas ganz anderes machen wollen: "Ich denke, das Team und ich freuen uns sehr, etwas völlig Neues zu machen, das die Leute völlig überraschen wird."

Dann gratulieren wir ganz höflich zum Start und freuen uns auf die Enthüllung des nächsten Projekts. Uns hat Psychonauts 2 gut gefallen, wie ihr in unserer Kritik nachlesen könnt.