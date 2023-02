Tim Schafer erhielt den AIAS Hall of Fame Award für seine wirkungsvollen Beiträge zu Videospielen

HQ

Wir haben bereits über alle Spiele berichtet, die gestern bei den DICE Awards ausgezeichnet wurden (wobei Elden Ring und God of War: Ragnarök groß gewonnen haben), aber wir möchten auch eine bestimmte Legende hervorheben. Tim Schafer war auch dort, um seinen AIAS Hall of Fame Award entgegenzunehmen, der sich sehr verdient anfühlt.

Seit 34 Jahren verwöhnt uns der Branchenveteran mit zeitlosen Klassikern wie The Secret of Monkey Island, Grim Fandango und zuletzt Psychonauts 2 – also aus dem gesamten Gamereactor-Netzwort; Herzlichen Glückwunsch!