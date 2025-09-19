Tim Robinson deckt in The Chair Company eine umfassende Verschwörung auf

Im Oktober steht der Schauspieler Tim Robinson vor der immensen Aufgabe, eine Verschwörung aufzudecken, von der sonst niemand eine Ahnung hat. In der kommenden Serie The Chair Company spielt Robinson die Rolle von William Ronald Trosper, der nach einem peinlichen Vorfall bei der Arbeit eine tiefgreifende Verschwörung untersuchen muss.

Von den gleichen Leuten, die I Think You Should Leave, Robinson und Zach Kanin, geschaffen haben, ist The Chair Company eine Serie, die auch von Comedy-Veteran Adam McKay produziert wird und in der auch die Talente von Lake Bell, Sophia Lillis, Will Price, Joseph Tudisco und Lou Diamond Philiips mitspielen.

Was das Premierendatum der Serie betrifft, so wird sie am HBO Max (und wahrscheinlich am Sky für Regionen ohne diese Streaming-Plattform) am 13. Oktober für uns in Europa debütieren und bis zum Finale am 31. November wöchentlich fortgesetzt.

Schauen Sie sich den Trailer zu The Chair Company unten sowie die Zusammenfassung an.

"Nach einem peinlichen Vorfall bei der Arbeit untersucht ein Mann (Robinson) eine weitreichende Verschwörung."