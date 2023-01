Tim Miller von Deadpool springt für Borderlands-Nachdrehs ein

HQ

Der Borderlands-Film ist etwas, von dem wir seit Jahren gehört haben, und obwohl er jetzt näher an der Realität ist, gibt es noch etwas zu tun an dem Film. Berichten zufolge finden Nachdrehs statt, aber ohne den ursprünglichen Regisseur des Films.

Eli Roth, den Sie vielleicht für seine Rolle in Inglorious Bastards oder seine Horrorfilme Hostel und Cabin Fever kennen, musste kürzlich Borderlands verlassen, um mit der Arbeit an seinem neuen Thanksgiving-Film zu beginnen.

Wie Deadline berichtet, überließ dies Deadpools Regisseur Tim Miller das Steuer, da die Nachdrehs stattfinden konnten und besser in die Zeitpläne der Schauspieler im Film passten. Diese Nachdrehs werden nur ein paar Wochen dauern, was bedeutet, dass die Dreharbeiten für den Film bald abgeschlossen werden könnten, was zu Postproduktionsarbeiten führen könnte.

In Borderlands spielen Cait Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Jamie Lee Curtis und eine Handvoll anderer prominenter Schauspieler Schlüsselfiguren aus dem Videospiel. Das Drehbuch wurde von Eli Roth und Craig Mazin von The Last of Us geschrieben. Hoffentlich bedeutet dies, dass selbst wenn vieles geändert wird, die Anpassung so treu wie möglich bleibt.