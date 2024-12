Tim Miller denkt über seinen Deadpool Zahltag nach

HQ

In einem kürzlichen Gespräch mit Collider gab Tim Miller, der Regisseur hinter Deadpool, Einblicke in seine frühen Hollywood-Tage. Trotz des massiven Erfolgs des Films verriet Miller, dass sein Gehalt für die Regie desDeadpool ersten Films alles andere als üppig war – er verdiente nur 225.000 Dollar für zwei Jahre Arbeit. Das mag zwar nach viel klingen, aber Miller betonte, dass es in der Welt der Hollywood-Produktionen mit großem Budget eine bescheidene Summe ist, insbesondere für einen Debütregisseur. Er scherzte sogar, dass er mit einer Episode von The Walking Dead mehr verdient hätte.

Trotz der niedrigen Bezahlung bereute Miller nichts. Er erklärte, dass als erstmaliger Direktor solch bescheidene Einnahmen zu erwarten seien. Er teilte auch mit, dass sein Stolz auf den Erfolg des Films und seinen nachhaltigen Einfluss auf die Popkultur alle verpassten finanziellen Möglichkeiten bei weitem überwiegt. Miller erwähnte, dass er sich glücklich schätzt, Teil von etwas gewesen zu sein, das bei den Fans auf der Comic-Con und darüber hinaus immer noch Anklang findet.

Millers Karriere hörte nicht bei Deadpool auf; Er führte auch Regie bei Terminator: Dark Fate, der jedoch an den Kinokassen nicht so gut abgeschnitten hat. Seine Reise in Hollywood geht jedoch weiter, da er an anderen großen Projekten arbeitet. Es ist klar, dass es für Miller nicht nur um das Geld geht – es geht um das Vermächtnis und die Erfahrung.

Hätten Sie den gleichen Deal wie Tim Miller für Deadpool angenommen?