Tim Burtons Batman bekommt einen modernen Neuschnitt

HQ

Anfang 1989 war Batman noch so ziemlich gleichbedeutend mit der kitschigen alten Batman-TV-Serie aus den 1960er Jahren, die ständig als Wiederholungen im Fernsehen lief. In diesem Sommer fand jedoch die Premiere von Batman statt, das von Tim Burton kreiert wurde und die Dark Knight- und Superheldenfilme im Allgemeinen für immer veränderte.

Batman war viel dunkler, geradezu gothic und hatte eine ganz neue Ästhetik für den zuvor allgemein blau gekleideten Helden. Es besteht immer noch den Test der Zeit und jetzt will DC selbst das mit einem neuen Trailer für den Klassiker illustrieren, wo sie den Film einfach auf eine ihrer Meinung nach modernere Weise neu geschnitten haben. Sie beschreiben das Video so:

"1989 veränderte sich die Welt für immer, als der erste moderne Superheldenfilm erschien. Tim Burton brachte Michael Keaton, Jack Nicholson und Kim Basinger zusammen, um einen sofortigen Klassiker zu schaffen. Hoffentlich inspiriert Sie dieser moderne Neuschnitt, BATMAN (1989) in einem neuen Licht zu sehen."

Schauen Sie sich das Video unten an, es bringt uns tatsächlich dazu, Batman noch einmal zu sehen. Vergessen wir auch nicht, dass Michael Keaton in seine Rolle als Batman im kommenden Film The Flash zurückkehren wird, der im Juni startet.