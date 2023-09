Tim Burton sagt, dass sein verschrotteter Superman-Film mit Nicholas Cage ihn ein Leben lang verfolgen wird

HQ

Superman Lives, die unglückselige Tim Burton-Produktion, die nie das Licht der Welt erblickte, ist einer der meistdiskutierten Misserfolge der Filmwelt und Fans träumen immer noch davon, was hätte sein können. Aber dank The Flash, dem neuesten in der Reihe der DCU-Filme, bekamen wir zumindest einen kurzen, kurzen Vorgeschmack auf Nicolas Cage in den ikonischen Strumpfhosen. Es ist ein knisternder Moment, der eindeutig eines der großen Vergnügen des Films ist.

Wird das bedeuten, dass es Hoffnung gibt, dass Superman Lives in irgendeiner Form wiederauferstehen wird, nein kaum, und definitiv nicht gemäß der Vision, die Burton hatte? Der Regisseur selbst sagt, er sei sicherlich nicht beunruhigt über die Art und Weise, wie alles auseinandergefallen ist, aber in einem Interview mit dem British Film Institute erklärte er, dass die Gedanken an Superman Lives ihn für den Rest seines Lebens begleiten und verfolgen werden. Es war eine kurze, aber intensive Erfahrung, von der er sehr begeistert war.

"Nein, ich bereue nichts. Ich sage Folgendes: Wenn du so lange an einem Projekt arbeitest und es nicht passiert, beeinflusst dich das für den Rest deines Lebens. Weil man sich für Dinge begeistert, und jedes Ding ist eine unbekannte Reise, und sie war noch nicht da. Aber es ist eine dieser Erfahrungen, die einen nie verlassen, ein bisschen."

Burton wurde auch nach Cages Cameo-Auftritt in The Flash gefragt und was er davon hielt. Darauf gab der Regisseur folgende Antwort:

"Aber es geht auch um eine andere KI-Sache, und deshalb denke ich, dass ich mit dem Studio darüber hinweg bin. Sie können das, was du getan hast, Batman oder was auch immer, nehmen und es kulturell missbrauchen, oder wie auch immer du es nennen willst. Auch wenn Sie ein Sklave von Disney oder Warner Brothers sind, können sie tun, was sie wollen. In meinen letzten Lebensjahren befinde ich mich also in stiller Revolte gegen all das."

Nicholas Cage selbst hat sich dagegen explizit gefreut, dass er die Chance bekam, die Strumpfhose wieder anzuziehen.

"Nun, ich war froh, dass ich nicht geblinzelt habe. Für mich war es das Gefühl, verwirklicht zu werden. Sogar dieser Blick für diesen bestimmten Charakter, ihn endlich auf dem Bildschirm zu sehen, war befriedigend. Aber wie gesagt, es geht schnell."

Würdest du gerne Tim Burtons Superman Lives wiederauferstehen sehen und wieder eine Chance bekommen?