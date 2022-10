Tim Burton: "Dumbo war mein letzter Film mit Disney"

HQ

Der legendäre Filmemacher Tim Burton segnet die Welt des Kinos seit Jahrzehnten mit skurrilen Filmen wie Mars Attacks, Beetlejuice, Batman, Ed Wood und Edward mit den Scherenhänden. Er hat im Laufe der Jahre auch intensiv mit Disney zusammengearbeitet, wobei seine jüngste Zusammenarbeit mit dem Mega-Studio ein Remake von Dumbo war. In einer Pressekonferenz während des Lumière-Festivals an diesem Wochenende enthüllte er jedoch, dass Dumbo sein letzter Disney-Film sein wird. Tatsächlich glaubt er, dass die Filmvision für seinen Geschmack viel zu einheitlich ist und sagte, dass die Produktion von Dumbo eine schreckliche Erfahrung war, wobei er Disney mit einem "schrecklichen Zirkus" verglich:

"Es ist sehr homogenisiert, sehr konsolidiert. Es gibt weniger Platz für verschiedene Arten von Dingen. Ich kann nur mit einem Universum umgehen, ich kann nicht mit einem Multi-Universum umgehen.

"Meine Geschichte ist, dass ich dort angefangen habe. Ich wurde eingestellt und gefeuert, wie mehrmals während meiner Karriere dort. Die Sache mit Dumbo ist, dass ich denke, dass meine Tage bei Disney vorbei sind, ich erkannte, dass ich Dumbo war, dass ich in diesem schrecklichen großen Zirkus arbeitete und ich fliehen musste. Dieser Film ist auf einem gewissen Niveau ziemlich autobiografisch."

Tim Burton arbeitet derzeit an The Addams Family Spin-off, Wednesday für Netflix, das im November seine Streaming-Premiere haben wird. Was halten Sie von Burtons neuesten Filmen?

