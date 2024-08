Tim Blake Nelson über Marvel-Kritik: "Diese Filme halten die Kunst des Kinos am Leben"

HQ

Die Filmemacher Martin Scorsese, Quentin Tarantino und Francis Ford Coppola haben nicht nur den Status von Legenden gemeinsam; Wie wir schon oft berichtet haben, kritisieren diese Hollywood-Ikonen auch den Superhelden-Trend, den Mangel an Kreativität des Genres und die Frage, ob diese Filme die Kunst des Kinos "töten". Der Schauspieler Tim Blake Nelson, der The Leader in Captain America: Brave New World spielt, konterte dies jedoch in einem Interview mit The Wrap während der Comic-Con an diesem Wochenende und sagte genau das Gegenteil:

"Marvel ist zu einem Phänomen geworden, das in der Geschichte des Kinos beispiellos ist. Diese Dutzenden von Filmen, in denen sich die Charaktere in den Handlungssträngen der anderen bewegen und wieder entfernen, zusammenkommen, wieder auseinander gehen, in einem einzigen Universum gegeneinander kämpfen: Das ist noch nie zuvor in Filmen passiert.

Wenn Leute diese Filme angreifen als: 'Nun, es ist kein echtes Kino' oder 'Das ist der Tod des Kinos', dann glaube ich tatsächlich, dass es das Kino am Leben erhält, und das meine ich wirklich so."

Wenn man bedenkt, was für ein Monsterhit Deadpool & Wolverine weltweit geworden zu sein scheinen, hat Nelson wahrscheinlich Recht, aber stimmst du zu?