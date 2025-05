Tim Allen: Toy Story 5 hat eine "sehr, sehr kluge" Geschichte

Die Fans sind sich uneins, ob Toy Story 4 wirklich etwas zur Geschichte der Pixar-Spielzeuge beigetragen hat. Obwohl er durchweg recht gute Kritiken erhielt, scheint der Konsens zu sein, dass es der schwächste Film der Reihe ist.

Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist Toy Story 5 auf dem Weg, und viele Leute haben sich darüber Sorgen gemacht, vor allem, wenn man bedenkt, dass sich das Ende beim letzten Mal sehr endgültig angefühlt hat. Wie wird Pixar zum Beispiel in der Lage sein, zu rechtfertigen, dass Buzz und Woody wieder zusammenkommen und sich auf ein Abenteuer einlassen? Darauf haben wir keine Antwort, aber eine Person, die absolut überzeugt ist, dass es großartig wird, ist Tim Allen (der Synchronsprecher von Buzz Lightyear). Am Wochenende trat er bei Disneys Upfront-Präsentation auf und sagte (via ComicBook.com), dass es ein wirklich schönes Drehbuch gibt:

"Ich habe gerade eine weitere fünfstündige Einheit hinter mir, bevor ich dafür eingeflogen bin. Es ist also eine Geschichte über Jessie. Es ist sehr, sehr clever. Ich war zurückhaltend und einige Kritiker fragten, ob wir nach dem ganzen Toy Story 4-Ding 'bis zur Unendlichkeit und darüber hinaus'-Ding, bei dem Buzz und Woody sich voneinander verabschiedeten, was uns zerrissen hat, noch einen weiteren Film brauchten, aber wir sind jetzt aus gutem Grund zurück, und es ist sehr, sehr clever."

Jessie (gespielt von Joan Cusack) scheint diesmal im Mittelpunkt zu stehen und nicht Buzz und Woody, und wir werden sehen, welche aufregenden Ereignisse sie am 19. Juni nächsten Jahres vor sich hat, wenn der Film Premiere feiert.