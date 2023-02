Tim Allen kehrt als Buzz Lightyear in Toy Story 5 zurück

Gestern haben wir uns gefreut, berichten zu können, dass es einen fünften Toy Story-Film geben wird, was Disney in seinem letzten Quartalsbericht angekündigt hat, obwohl keine weiteren Details bekannt gegeben wurden. Wenn man bedenkt, dass sich die Serie bereits nach dem dritten Film und definitiv nach Teil vier ziemlich fertig anfühlte, gab es viele, die sich fragten, ob es diesmal eine Umgestaltung in der Besetzung der Charaktere geben würde.

Außerdem spielte Chris Evans Buzz Lightyear im letztjährigen Spinoff-Film, der einfach Lightyear hieß, also war die Frage, ob er sich auch ändern würde. Aber jetzt haben wir eine kleine Vorahnung über das Schicksal des alten Buzz. Der Charakter scheint in Toy Story 5 zurückzukehren, obwohl Woody möglicherweise nicht angezeigt wird, und er scheint auch seine ursprüngliche Stimme wiederzuerlangen. Tim Allen. Und die Quelle dafür ist... Tim Allen.

Über Twitter machte Allen einen Beitrag, der es so klingen lässt, als wäre es eigentlich ein Abschied für Woody, aber dass Buzz Lightyear tatsächlich zurückkehrt. Vielleicht etwas, worauf man sich freuen kann?