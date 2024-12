Tim Allen gibt ein spannendes Update zu Toy Story 5

Tim Allen hat bestätigt, dass er für Toy Story 5 wieder in der Aufnahmekabine sitzt und den Fans einen kleinen Einblick in den kommenden Film gibt. In einem exklusiven Interview mit Collider verriet Allen, dass er kürzlich eine fünfstündige Session absolviert hat, in der er Buzz Lightyear seine Stimme lieh. Obwohl er nicht zu viele Details verraten konnte, lobte Allen die clevere Handlung des Films und drückte seine Begeisterung über die Rückkehr zu der geliebten Figur aus. Laut Allen war das Drehbuch so gut ausgearbeitet, dass sowohl er als auch Tom Hanks (Woody) nicht widerstehen konnten, für eine weitere Runde zurückzukommen.

Trotz der Herausforderungen bei den Aufnahmen beschrieb Allen den Prozess als eine lohnende Erfahrung, zumal er "gesegnet" ist, weiterhin Buzz spielen zu können. Er erwähnte sogar den emotionalen Moment, den er mit Hanks in Toy Story 4 teilte, und machte damit deutlich, dass das Franchise einen besonderen Platz in seinem Herzen einnimmt. Während die Produktion voranschreitet, ist Allen gespannt darauf, dass die Fans die "wirklich gute" Geschichte erleben, die in Toy Story 5 erwartet wird, das 2026 in die Kinos kommen soll.

Freuen Sie sich auf Toy Story 5 ?