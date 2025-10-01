Tim Allen enthüllt Toy Story 5 Details zur Geschichte

In diesem Jahr feiert Toy Story sein 30-jähriges Jubiläum. Das Franchise, das dem geheimen Leben von Spielzeugen folgt, die aufwachen, sobald ihre Besitzer nicht mehr mit ihnen spielen, hat uns zum Lachen, Weinen und zu einer tiefen Bindung an Woody und die Gang gebracht, trotz unseres heranwachsenden Alters.

Auch wenn das Franchise so langlebig ist, denkt sich Disney immer neue Geschichten aus, und wir wissen, dass wir bald unsere fünfte Toy Story sehen werden. Einer der wiederkehrenden Stars des Films, Tim Allen, hat sich kürzlich mit Kelly & Mark zusammengesetzt, um über den Film zu sprechen.

"Es ist so eine großartige Geschichte." sagte Allen. "Ich kann nur ein bisschen davon erzählen. Es ist Jessies Geschichte. Tom [Hanks] und ich müssen uns wieder zusammentun. Das ist das Lustigste, weil eine ganze Reihe von Buzzes involviert sind. Da bin ich ein ganzer Haufen."

<social>https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Gkj3-VyHOpM</social>

Wir haben Jessies Hintergrundgeschichte in Toy Story 2 bekommen, aber jetzt scheint es, dass wir eine neue Richtung für sie bekommen werden, mit einer ganzen Reihe von Buzz Lightyear-Puppen, die irgendwie involviert sind. Wir müssen auf weitere Details warten, wenn Disney bereit ist, sie über Toy Story 5 zu enthüllen.