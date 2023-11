Tim Allen enthüllt, dass er angesprochen wurde, für Toy Story 5 zurückzukehren

Anfang des Jahres wurde enthüllt, dass ein fünfter Toy Story-Film auf dem Weg ist, und obwohl die Details zum kommenden Film noch nicht bekannt sind, erhalten wir im Laufe des Jahres immer mehr Informationen.

Bereits im Juni wurde berichtet, dass Woody und Buzz für den fünften Film zurückkehren würden, obwohl sie sich am Ende von Toy Story 4 scheinbar getrennt hatten. Bei einem kürzlichen Auftritt in der Tonight Show Starring Jimmy Fallon bestätigte Tim Allen, der Buzz seine Stimme leiht, dass er von Disney für einen fünften Film angesprochen wurde, ebenso wie Tom Hanks.

Es scheint, dass Allen bereit ist, in die Rolle zurückzukehren, also müssen wir einfach abwarten und hören, ob Hanks es auch ist. In dem Interview kommentierte Tim Allen auch, dass Toy Story 5 möglicherweise "zu viel" sei. "Man fragt sich, ob 4 zu viel waren. Ist 5 zu viel?", sagte er. "Der Autor, der den Film dreht, schrieb einen der besseren und sagte: 'Wenn ich das nicht richtig hinbekomme, würde ich es nicht machen.' "

Glaubst du, dass ein fünfter Toy Story-Film einer zu viel ist?