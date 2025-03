Tilda Swinton nimmt sich eine Auszeit von der Schauspielerei, hält sie für schädlich für die Umwelt

HQ

Die vielseitige Schauspielerin, die in "Die Chroniken von Narnia", "Der Mörder", "Asteroid City" und "Dreitausend Jahre Sehnsucht" zu sehen war, hat sich nun entschieden, eine Pause von ihrer Karriere einzulegen. Swinton kündigte dies in einem Interview mit The Guardian an und erklärte, dass sie mehr Zeit zu Hause verbringen, über ihre Zukunft nachdenken und ihre Umweltbelastung reduzieren möchte.

"Ich werde mich nicht vom Kino verabschieden. Ich entferne mich nur von bestimmten Aspekten des Kinos."

"Und das kann man wirklich nicht tun, wenn man um die Welt fliegt, was mit einem großen CO2-Fußabdruck verbunden ist. Deshalb bin ich froh, sagen zu können, dass ich monatelang nicht reisen werde. Ich drehe dieses Jahr keinen weiteren Film. Ich bin schon viel zu lange in einem Schleudergang."

Statt ständig unterwegs zu sein, wird ihre Heimat in Schottland auf absehbare Zeit ihr Ort sein – umgeben von Himmel, Meer und Menschen, wie sie sagt. Wie lange diese Pause genau dauern wird, ist nicht bekannt, aber finanziell wird der Star wahrscheinlich keine Probleme haben, und ein wenig Pause schadet nie.

"Auf der prosaischsten Ebene werde ich wieder in meinem eigenen Bett schlafen. Ich werde einen Himmel und einen Ozean und Menschen um mich herum haben. Es ist kein Bunker; Es ist mein Zuhause."

Die Chancen stehen gut, dass sie in die Welt des Films zurückgelockt wird, wenn sie die richtige Rolle und das richtige Drehbuch bekommt.

Welche von Swintons Auftritten halten Sie für ihre besten?