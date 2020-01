TikTok-Herausforderung stachelt Fortnite-Community an

Bis zum 24. Januar haben Fans von Fortnite, dem berühmten Battle-Royale-Actionspiel von Epic Games, die Möglichkeit, an einer Social-Media-Aktion in Zusammenarbeit mit der aufstrebenden Videoplattform TikTok teilzunehmen. Die zahlreichen Spieler erhalten die Möglichkeit ihr eigenes Emote in Fortnite zu bekommen, dafür müssen sie einen der offiziellen Tracks aus der Fortnite-Wiedergabeliste von TikTok unter dem Hashtag #EmoteRoyaleContest neu synchronisieren und das Ergebnis anschließend teilen.

Der Gewinner erhält sein eigenes Fortnite-Emote, 25.000 V-Bucks und wird zu einem Fortnite-VIP - im Februar soll die Aktion ausgewertet und der Gewinner benachrichtigt werden. Diese Community-Challenge hat bereits die Aufmerksamkeit einiger Content-Creator auf sich gezogen, darunter Jordan Fisher und Pokimane, die ihre Videos schnell mit ihren Nutzern teilten.

Quelle: Tiktok-Newsroom.