TikTokerin Gabbie Gonzalez wird wegen angeblicher Verschwörung zur Ermordung des Sängers Jack Avery festgenommen

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In einer ziemlich unerwarteten Wendung berichtet TMZ, dass TikTok-Influencerin Gabbie Gonzalez wegen des Vorwurfs verhaftet wurde, in eine Verschwörung verwickelt zu sein, um den Sänger Jack Avery zu töten, der zufällig der Vater ihrer Tochter ist. Der Bericht stellt fest, dass auch Gonzalez' Vater aus denselben Gründen festgenommen wurde.

Die TikTokerin sieht sich dem Vorwurf einer Verschwörung zum Mord gegenüber, und wurde im Humboldt County, Kalifornien, festgenommen, wo sie versuchte, ein Flugzeug zu besteigen. Derzeit scheint sie noch im Los Angeles County inhaftiert zu sein, wo sie weiterhin im Gefängnis sitzt und keine Kaution hat. Ihr Vater wurde in Florida festgenommen und wurde noch nicht nach Kalifornien ausgeliefert.

Die ganze Situation erstreckt sich tatsächlich über Jahre, da Gonzalez und Avery derzeit in einem Sorgerechtsstreit um ihre siebenjährige Tochter verwickelt sind. Der Bericht behauptet, dass Gonzalez seit Jahren versucht, Averys Status im Grunde zu diskreditieren, unter anderem indem er einen Fotografen bezahlt hat, um Bilder von Avery beim Rauchen und Trinken aufzunehmen, was ihm im Sorgerechtsstreit schaden könnte. Dies scheint jedoch Ende 2025 einen Fortschritt gemacht zu haben, als Bundes- und Polizeibeamte zu Averys Haus eintrafen und offenbarten, dass jemand versuchte, ihn töten zu lassen, was Avery zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, dass Gonzalez in der Situation war.

Der Bericht schließt mit der Feststellung, dass Gonzalez' Vater Francisco einem Bundesagenten, der sich als Auftragskiller ausgab, 10.000 Dollar für "Webentwicklungszahlungen" zahlte, die eigentlich nichts mit Webentwicklungsdiensten zu tun hatten, und stattdessen den Vater und den angeblichen Auftragskiller über ein Ziel sprachen – Avery.

Offizielle Anklagen wurden bisher nicht erhoben, und derzeit handelt es sich um alle Behauptungen.