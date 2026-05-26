TikToker Khaby Lame, der in 007 First Light auftaucht, führt zu Kritik unter den Fans

HQ

Es ist Zeit, dass die Fans die Ursprungsgeschichte von James Bond erleben, denn IO Interactives 007 First Light startet am 27. Mai vollständig auf PC, PS5 und Xbox Series X/S – mit einer kurzen Phase des Early Access für diejenigen, die die teurere Version des Spiels gekauft haben.

Mit dem Launch direkt vor der Tür hat der dänische Entwickler nun enthüllt, dass Patrick Gibsons 007 während des Abenteuers tatsächlich mit einer ziemlich unerwarteten Person in Kontakt kommen wird, denn während wir durch ein Dschungelresort wandern, sehen wir, wie Bond den TikToker und Influencer Khaby Lame um einen Tipp bittet.

Die Begegnung ist kurz und zeigt, wie Lame seine charakteristische Form der körperlichen Komik einsetzt, um Bond zu 'helfen'. Um diese eigentümliche Begegnung zum Leben zu erwecken, erklärt IOI, dass es "eng mit Khaby zusammengearbeitet hat, um ihn scannen zu lassen und sein Outfit für diese neu interpretierte Ursprungsgeschichte zu gestalten."

Nach dieser Nachricht hat sich die Community jedoch zu Wort gemeldet und scheint nicht besonders glücklich darüber zu sein, dass Lame im Spiel vertreten ist; einige sagen: "Das hat mich ehrlich gesagt deutlich weniger gewünscht", andere fügen hinzu, dass es eine "schlechte Entscheidung, jemanden wie diesen hinzuzufügen", da es "keinen Sinn ergibt". Es vermittelt die ganze Stimmung von 007" total. Viele haben sogar behauptet, ihre Vorbestellung zu stornieren und sogar um eine Rückerstattung gebeten, nachdem sie von Lames Aufnahme im Spiel erfahren haben.

Wie stehen Sie dazu, dass Lame in 007 First Light aufgenommen wird?