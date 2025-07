TikTok wird am 17. September in den USA abgeschaltet, sofern China den Verkauf an die USA nicht genehmigt

HQ

Die Vereinigten Staaten haben TikTok eine neue Frist gesetzt: Die App wird am 17. September vom Netz genommen, sofern China nicht der Gründung eines neuen Unternehmens zustimmt, das sich im Besitz der USA befindet und ihnen die vollständige Kontrolle über die beliebte App ermöglicht. Es wurde von Howard Lutnick, Handelsminister der Trump-Regierung, in einem Interview mit CNBC bestätigt: "Man kann nicht die chinesische Kontrolle haben und etwas auf 100 Millionen amerikanischen Smartphones haben" (via Variety)

Der Streit zwischen den USA und TikTok, der von der chinesischen Firma ByteDance betrieben wird, geht auf die erste Trump-Regierung zurück und wurde von Joe Biden getragen, der im April 2024 den Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act (PAFACA) unterzeichnete. Die Vereinigten Staaten haben TikTok immer als "nationales Sicherheitsrisiko" eingestuft und befürchtet, dass die App, die auf Millionen von Handys in den USA installiert ist, von der chinesischen Regierung kontrolliert wird oder dass sie Informationen über die US-Nutzer an die gegnerische Nation weitergibt, was ByteDance-CEO Shou Zi Chew im Jahr 2023 als "nachdrücklich unwahr" bezeichnete.

Aufgrund der durch Bidens Gesetz auferlegten Frist von 270 Tagen hat TikTok am 19. Januar 2025 die Arbeit in den USA eingestellt, aber Donald Trump, zufällig in den ersten Tagen seiner zweiten Regierung, hat es schnell wiederhergestellt und China eine Verlängerung der Frist angeboten... gefolgt von einer weiteren Verlängerung und dann einer weiteren Verlängerung um 90 Tage.

Wie Trump selbst zugab: "Ich habe einen warmen Platz in meinem Herzen für TikTok", wegen derjenigen, die sagten, dass die App dazu beigetragen hat, die Unterstützung für ihn unter jungen Wählern zu gewinnen. Die Zeit ist jedoch abgelaufen, und wenn Chine der Umstrukturierung der Eigentumsverhältnisse von TikTok in den USA nicht zustimmt (was ByteDance eine Minderheitsbeteiligung verschaffen würde, aber im Besitz und unter der Kontrolle eines noch nicht näher bezeichneten amerikanischen Käufers wäre), wird die App wieder nicht mehr funktionieren.