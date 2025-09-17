TikTok US-Besitzverhältnisse endlich enthüllt

HQ

Die neuen Eigentümer von TikTok sorgen seit Tagen für Schlagzeilen, und jetzt werden endlich die Namen der US-Eigentümer von TikTok enthüllt. Oracle, Silver Lake, Andreessen Horowitz und die US-Regierung werden die Mehrheit an der neu gegründeten "TikTok US" halten, während chinesische Investoren mit einem kleineren Anteil bleiben werden. Andere bestehende amerikanische Fonds werden ebenfalls einbezogen, wodurch die Plattform fest unter US-Kontrolle steht. Das Abkommen legt strenge Regeln für die Datenspeicherung innerhalb des Landes fest und verlangt von amerikanischen Ingenieuren, zukünftige Empfehlungssysteme zu handhaben, um die Einhaltung der Forderungen Washingtons sicherzustellen. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!