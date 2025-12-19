TikTok unterzeichnet einen Verkauf an amerikanische Unternehmen, darunter Oracle und Silver Lake

HQ

Während es versuchte, sich gegen die Durchsetzung eines Verbots zu wehren, verkauft der Social-Media-Riese TikTok offiziell, wird jedoch nur die US-Operationen seiner Videoplattform an ein Konsortium von Käufern übergeben, darunter einige bekannte Namen.

Silver Lake und Oracle werden genannt, und The Hollywood Reporter berichtet außerdem, dass MGX, auch bekannt als die staatliche Investmentfirma von Abu Dhabi, dem Konsortium beitritt. Diese Hauptverwalter werden zusammen 45 % des Unternehmens besitzen. Weitere 5 % des Unternehmens werden im Besitz anderer neuer Investoren sein. 30,1 % befinden sich im Besitz von Tochtergesellschaften bestehender Investoren von ByteDance, wobei 19,9 % von ByteDance selbst gehalten werden.

"Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen für Ihr anhaltendes Engagement und Ihre unermüdliche Arbeit zu danken. Ihre Bemühungen halten uns auf höchstem Niveau am Laufen und werden sicherstellen, dass TikTok weiterhin in den USA und weltweit wächst und gedeiht", schrieb TikTok-CEO Shou Chew in einem Memo an die Mitarbeiter. "Mit diesen Vereinbarungen muss unser Fokus dort bleiben, wo er immer war – fest darauf liegen, für unsere Nutzer, Creator, Unternehmen und die globale TikTok-Community zu liefern."

TikTok hat sein Verbot also überstanden, aber nicht ohne erhebliche Kosten. Wieder einmal sehen wir Oracle und Silver Lake im Zusammenhang mit großen Unterhaltungsaufkäufen. Oracle-Gründer Larry Ellison half seinem Sohn, Paramount zu übernehmen, und Silver Lake ist einer von drei großen Namen, die EA für 55 Milliarden Dollar übernehmen.

