TikTok und Filme sind die "größte Konkurrenz" von Xbox, sagt der Präsident

HQ

Als Halo: Campaign Evolved kurz vor dem Start des letzten Wochenendes enthüllt wurde, schien es, als wären die Konsolenkriege eher mit einem Wimmern als mit einem Knall beendet worden. Der Präsident von Xbox-Spielinhalten und -Studios, Matt Booty, behauptet nun, dass die größte Konkurrenz für den Plattformbesitzer nicht eine andere Konsole ist, sondern andere Formen der Unterhaltung.

"Unsere größte Konkurrenz ist nicht eine weitere Konsole." Erzählte Booty der New York Times. "Wir konkurrieren immer mehr mit allem, von TikTok bis hin zu Filmen. Wir alle versuchen, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind."

Xbox hat mit dem Gedanken gespielt, Unterhaltung zu übernehmen, seit es die Xbox One im Jahr 2013 als All-in-One-Unterhaltungsgerät vorgestellt hat. Wie sich damals herausstellte und auch heute noch herausstellt, wollen die Menschen Spiele für ihre Spielautomaten, und obwohl TikTok mehr Zeit in Anspruch nimmt als je zuvor, juckt es niemanden am Kinn, sich zu fragen, ob er eine Stunde damit verbringen soll, durch kurze Videos oder die endlose Xbox Game Pass-Bibliothek zu scrollen.

Wir müssen sehen, wie sich diese Strategie für die Xbox auszahlt, aber im Moment scheinen die Spieler weitgehend geteilter Meinung darüber zu sein, ob dieses Ende der Exklusivtitel gut für die Zukunft der Xbox ist.