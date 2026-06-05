TikTok-Streicher festgenommen, nachdem er Reinigungsmittel auf Sushi gegossen hat

HQ

Ein 43-jähriger TikTok-"Streicher" wurde in Japan festgenommen, nachdem er ein Video gepostet hat, in dem er in einem Restaurant Reinigungsmittel über Sushi gießt. Der Vorfall ereignete sich in der Sushi-Kette Hama, die ein sogenanntes Förderband-Sushi-Restaurant betreibt. Ein Ort, an dem Sushi auf einem Fließband herumreist und Kunden es selbst abholen und nach Herzenslust essen können.

Laut Polizei wurde der Mann kurz nach der Veröffentlichung des Videos auf TikTok identifiziert und wurde unter dem Verdacht festgenommen, den Geschäftsbetrieb gestört zu haben. Er hat die Tat inzwischen während der Befragung zugegeben, und sein angegebenes Motiv soll gewesen sein, mehr Aufrufe zu gewinnen. Er behauptet außerdem, dass die Flasche gar kein Reinigungsmittel enthielt, sondern nur Wasser.

Die Restaurantkette hat die Handlungen des Mannes verurteilt und angekündigt, dass sie vollständig mit der Polizei kooperiert und rechtliche Schritte in Erwägung zieht.

Der Vorfall ist nur einer von mehreren hochkarätigen "Streich"-Vorfällen, bei denen Menschen sich dabei gefilmt haben, wie sie in Restaurants in Japan auf verschiedene Weise Essen manipulieren, um virale Inhalte zu erzeugen.