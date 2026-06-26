TikTok-Star droht der Todesstrafe, wenn er wegen Mordes an seinem Freund in Dubai verurteilt wird

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Die britische TikTok-Star Brooke George sieht sich nun dem Mord an ihrem Freund in Dubai gegenüber. Nach den Gesetzen des Landes könnte dies zur Todesstrafe führen, wenn sie wegen Mordes verurteilt wird.

George bestreitet die Vorwürfe und behauptet, sie habe das Messer in Notwehr benutzt. Berichten zufolge wurde die Beziehung zwischen ihr und ihrem Freund während ihres Aufenthalts im Land zunehmend gewalttätig und kontrollierender, und die Organisation Detained in Dubai behauptet außerdem, dass George die rechtliche Vertretung verweigert und während seiner Haft misshandelt wurde.

Wenig überraschend hat der Fall auf TikTok große Aufmerksamkeit erregt, wo George fast 100.000 Follower hat, und das britische Außenministerium hat bestätigt, dass es ihr und ihrer Familie konsularische Unterstützung gewährt, solange die Gerichtsverfahren in Dubai andauern.