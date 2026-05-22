TikTok-Sensation King Chilli the Mops übertrifft GoFundMe-Ziel für lebensrettende Operation

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In einer kleinen erfreulichen Nachricht ist der Lieblings-TikTok-Mops in letzter Zeit Gegenstand der Schlagzeilen. Kurz gesagt: King Chilli the Mops, wie der Hund genannt wird, hatte kürzlich einen schweren Anfall, der bald als lebensbedrohliche Folge auf das niedliche Tier festgestellt wurde. Seine Besitzer, Ollie und Helena, wurden von Tierärzten mitgeteilt, dass das Tier, um King Chillis Leben zu retten, eine Operation benötigt, die insgesamt bis zu 125.000 Pfund kosten würde, was dazu führte, dass eine GoFundMe-Seite eingerichtet wurde, auf der Fans gebeten wurden, zu spenden, um die Operation möglich zu machen.

Die Seite wurde erst am 13. Mai eingerichtet und hat bereits ihr Ziel von 125.000 Pfund übertroffen. Über 5.200 Personen haben an die Sache gespendet, und nun scheint es, als könnte King Chilli die benötigte Operation und Behandlung erhalten – ein Vorhaben, der wahrscheinlich dazu führen wird, dass der kleine Hund sein ganzes Leben lang versorgt werden muss.

Die Seite erklärt, wie das Geld ausgegeben wird, mit etwa 9.000 bis 10.000 Pfund für Chemotherapie-ähnliche Behandlungen, ergänzt durch 18.000 bis 30.000 Pfund für eine weitere Behandlung für den Rest von König Chillis Leben. Dazu kommen Medikamente, Termine, Bewertungen, Scans und Tests sowie allerlei zusätzliche Extras, die die Pflege von King Chilli weiterhin zu einer enormen finanziellen Herausforderung machen werden.

Eine der neuesten Neuigkeiten zu King Chillis Gesundheit ist, dass der Mops die erste Runde der Chemotherapie durchlaufen hat und sich "neurologisch immer noch verbessert". Er befindet sich gerade im Prozess, das Laufen wieder zu lernen, nur weil er eine Wunde in der Nähe seiner Pfote hat, die aufgrund ihrer Position schwer zu heilen ist.

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