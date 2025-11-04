TikTok kündigt erste Preisverleihung in den USA an

HQ

Eine Woche vor Weihnachten werden viele der größten TikTok Creator und Influencer in die Vereinigten Staaten reisen, um an der allerersten TikTok Awards teilzunehmen, die in diesem Land stattfindet. Die Show findet am 19. Dezember um 2:00 Uhr GMT/3:00 Uhr MEZ statt und bringt Ihre Lieblingskünstler und Influencer zu einer Show zusammen, bei der Preise für die Creator of the Year und die Video of the Year und mehr vergeben werden.

Die Veranstaltung findet im Hollywood Palladium in Los Angeles statt und wird wie erwartet live über TikTok gestreamt. Laut den Nominierten sind die meisten Schöpfer und werden in Kategorien eingeteilt, die zur Plattform passen, darunter Okay Slay Award, Immediately Added to Cart Award und CapCut Creator of the Year.

Es sollte gesagt werden, dass dies nicht das erste TikTok Awards sein wird, da Großbritannien und Irland bereits nächste Woche ihre eigene Show bekommen, wenn einige der größten Namen nach London reisen, um ebenfalls gefeiert zu werden.

